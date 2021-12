Insigne è sempre più lontano dal Napoli, l’agente: “il tempo è quasi scaduto” (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ ancora in alto mare il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Il club azzurro rischia di perdere a parametro zero uno dei migliori attaccanti in circolazione. Sull’argomento è tornato a parlare l’agente Vincenzo Pisacane in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “Ci sentiamo abbastanza spesso. E d’accordo, l’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie. La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai anche se andrà a giocare altrove. Anzi, è da raccontare: c’è troppa vita, troppo amore. Ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?”. “In ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ ancora in alto mare il rinnovo di Lorenzocon il. Il club azzurro rischia di perdere a parametro zero uno dei migliori attaccanti in circolazione. Sull’argomento è tornato a parlareVincenzo Pisacane in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “Ci sentiamo abbastanza spesso. E d’accordo, l’ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie. La storia tra ilnon finirà mai anche se andrà a giocare altrove. Anzi, è da raccontare: c’è troppa vita, troppo amore. Ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?”. “In ...

Advertising

pergamo_rob : @jesuisboni_ Gli agenti di Insigne hanno sempre fatto questo, tranne forse Raiola - CozzAndrea : @ViSal_Corecap @Napoli_Report @CorSport Seguo più là premier che la serie A in realtà, altro spettacolo. E Gray è l… - monelloevoluto : @angianna78 @Daniele91Nap @Napoli_Report @CorSport È elegante quella del presidente,come fu' elegante con: Mazzarri… - DreamMarika : #Insigne è il capitano. Eppure nei momenti più delicati non l’ho mai visto spendersi per la squadra, né a livello d… - nili987 : @FNSBlog @grisou79 Onestamente il primo a parlare con il suo solito tono sprezzante del rinnovo di Insigne fu ADL m… -