Il Paese va unito, non diviso. Cgil e Uil in piazza contro la Manovra dei Migliori. Bombardieri: “Svegliatevi e ascoltate queste persone. C’è bisogno di misure concrete” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Hanno detto che è una Manovra espansiva, sì ma espansiva per chi? E’ il momento di dare numeri precisi, numeri reali e lo dico anche ai tg, ai giornali, alla televisione, all’informazione. Quando il 16 novembre ci convochi e ci dici che hai 8 miliardi e ci hai chiesto cosa pensavamo, abbiamo detto che dovevano andare a lavoratori e pensionati, non al taglio dell’Irap o alla modifica delle aliquote Irpef. Noi avevamo avanzato la proposta di decontribuire il lavoro e non è stato fatto”. È quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la manifestazione in piazza del Popolo (qui il video), a Roma, per lo sciopero generale proclamato con la Uil (leggi l’articolo). “Si è intervenuto sulle aliquote – ha aggiunto il segretario nazionale della Cgil – e questo determina una cosa precisa: chi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Hanno detto che è unaespansiva, sì ma espansiva per chi? E’ il momento di dare numeri precisi, numeri reali e lo dico anche ai tg, ai giornali, alla televisione, all’informazione. Quando il 16 novembre ci convochi e ci dici che hai 8 miliardi e ci hai chiesto cosa pensavamo, abbiamo detto che dovevano andare a lavoratori e pensionati, non al taglio dell’Irap o alla modifica delle aliquote Irpef. Noi avevamo avanzato la proposta di decontribuire il lavoro e non è stato fatto”. È quanto ha detto il segretario generale della, Maurizio Landini, durante la manifestazione indel Popolo (qui il video), a Roma, per lo sciopero generale proclamato con la Uil (leggi l’articolo). “Si è intervenuto sulle aliquote – ha aggiunto il segretario nazionale della– e questo determina una cosa precisa: chi ...

