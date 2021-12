I partiti litigano su Open ma dimenticano che la questione non riguarda Renzi ma il ruolo del Parlamento (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le turbolenze che incombono sul voto per il Quirinale, il dubbio di fiato corto della legislatura, il “campo largo” che il Pd vorrebbe arare insieme ai Cinquestelle, le contorsioni della nuova leadership di Giuseppe Conte, l’ambizione di Matteo Renzi di essere ago della bilancia del sistema politico ridisegnandone le geografie. Sono tutti elementi che proiettano un alone di sospetti e recriminazioni sulla vicenda della Fondazione Open. Intrecciando arbitrariamente gli aspetti politici con quelli giudiziari. E rischiando di impedire al Parlamento di valutare in modo sereno, distaccato e oggettivo, una questione non certo secondaria per le istituzioni: se i pm di Firenze hanno o meno violato le guarentigie costituzionali del senatore Renzi, acquisendo illegittimamente - ovvero senza autorizzazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le turbolenze che incombono sul voto per il Quirinale, il dubbio di fiato corto della legislatura, il “campo largo” che il Pd vorrebbe arare insieme ai Cinquestelle, le contorsioni della nuova leadership di Giuseppe Conte, l’ambizione di Matteodi essere ago della bilancia del sistema politico ridisegnandone le geografie. Sono tutti elementi che proiettano un alone di sospetti e recriminazioni sulla vicenda della Fondazione. Intrecciando arbitrariamente gli aspetti politici con quelli giudiziari. E rischiando di impedire aldi valutare in modo sereno, distaccato e oggettivo, unanon certo secondaria per le istituzioni: se i pm di Firenze hanno o meno violato le guarentigie costituzionali del senatore, acquisendo illegittimamente - ovvero senza autorizzazione ...

