Eriksen, arrivato lo stop dal CONI: incontro con l’Inter per dirsi addio (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’avventura italiana (e nerazzurra) di Christian Eriksen giunge definitivamente al termine. Come riporta la Gazzetta dello Sport, è arrivato il responso medico definitivo del CONI: il centrocampista danese non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che da noi è proibito. Il prossimo passo è quindi quello di formalizzare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’avventura italiana (e nerazzurra) di Christiangiunge definitivamente al termine. Come riporta la Gazzetta dello Sport, èil responso medico definitivo del: il centrocampista danese non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo che da noi è proibito. Il prossimo passo è quindi quello di formalizzare L'articolo

