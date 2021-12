Dynamite 15 01 2021 Winter is Coming

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con, siamo nello specialeise abbiamo in programma diversi match. Primo e più importante è quello tra il campione AEW Adam Page e Bryan Danielson con la cintura massima in palio seguito da quello tra MJF e Dante Martin per il Diamond Ring dopo che i due sono rimasi i soli durante la Battle Royal di sette giorni fa. Inoltre vedremo un incontro tra Hikaru Shida e Serena Deeb e tra Wardlow e Matt Sydal. Il team di commento ci dà il benvenuto dal Curtis Culwell Center di Garland in Texas e dopo la sigla siamo pronti a cominciare. AEW World Championship: Hangman Adam Page vs. Bryan Danielson finisce in pareggio (4,5 / 5) Stipulazione classica con un tempo massimo di 60 minuti e i due ne sfruttano 59.57, scatenando le ire dei pignoli. Il match in sè è ...