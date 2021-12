Dopo Manolas, Napoli che fai? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà la ricerca dell'occasione, il criterio che guiderà il mercato del Napoli a gennaio. La cessione di Kostas Manolas all'Olympiacos, che presto sarà formalizzata, lascia un vuoto da colmare in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sarà la ricerca dell'occasione, il criterio che guiderà il mercato dela gennaio. La cessione di Kostasall'Olympiacos, che presto sarà formalizzata, lascia un vuoto da colmare in ...

Popopozau : Considerando cosa hanno fatto Manolas e Diawara dopo lo scambio... Per loro sarebbe stato meglio rimanere dove eran… - BisInterista : RT @lollo2315: vende Manolas a 36 milioni e due stagioni dopo viene venduto a 3 milioni..... MANCHI GRANDE DS - ferraronnapoli : @enzogoku69 “Manolas ha accusato una grandissima sciorda dopo aver mangiato un Gyros in aeroporto” - Iamnaples : ?? Il difensore torna in patria dopo 7 anni #Manolas #Olympiacos - Vitto2012 : Spero che dopo la dipartita di Manolas, questa Società non ci faccia scoprire che il fondo non é ancora stato toccato. -