Be Klaire vincitore assoluto del contest ‘2Mari Song Festival’

(Di giovedì 16 dicembre 2021) TARANTO – Gaetano De Caro in arte Be, quindicenne di Casamassima, è il”, del concorso musicale “2MariFestival 2021”, svoltosi al Teatro Tatà di Taranto. Si classifica al 1 posto nella categoria 14/18 con una cover del celebre brano dei Queen ‘Bohemian Rapsody’ in versione acustica, sbaragliando la concorrenza e aggiudicandosi il favore dei giudici nella giornata dell’11 dicembre. Nella giornata del 12 dicembre, invece, Besi è classificato al 1° posto nella categoria inediti con il suo brano FREE ME NOW e viene decretatodel. Be, non nuovo a questo genere di imprese e a dispetto della sua giovane età, ha dimostrato capacità vocali davvero impressionanti, ...