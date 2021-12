Atlanta passa a Orlando | Gallinari a referto con 10 punti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Successo esterno dinella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet dell’Amway Center di, la tana dei Magic, gli Hawks vincono per 111-99 con 28Young e 21 di Collins; in doppia cifra anche l’ala azzurra Danilo, che dalla panchina contribuisce con 10in 24 minuti di impiego, impreziositi da tre rimbalzi e tre assist. Ottava affermazione consecutiva di Utah Jazz, che si impone per 124-103 sui Los Angeles Clippers sfruttando la vena realizzativa di Mitchell, ada top-scorer con un bottino personale di 27. Pur senza sette giocatori, tra cui Antetokounmpo e Middleton, i campioni in carica dei Milwaukee Bucks superano Indiana Pacers per 114-99 trovando i 26di ...

