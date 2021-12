Una guida "for dummies" per chi vuole saperne di più (ma non osa chiedere) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una sigla che si legge ovunque, e non solo nelle testate economiche o di settore. Non bisogna essere per forza esperti di finanza per averci a che fare, anzi: è bene conoscerli, perché gli NFT sono di fatto strumenti interessanti e specchio della modernità. Partiamo dalla loro sigla, chiaramente un acronimo: sta per Non Fungible Token – token non fungibile – ovvero un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità di un bene unico, sia digitale o fisico. Leggi anche › Bitcoin, Libra di Facebook, Blockchain. Cosa sono? Come si comprano? Questi gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili, e questo li differenzia, per esempio, dalle criptovalute, che per loro stesa natura sono “fungibili”. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una sigla che si legge ovunque, e non solo nelle testate economiche o di settore. Non bisogna essere per forza esperti di finanza per averci a che fare, anzi: è bene conoscerli, perché gli NFT sono di fatto strumenti interessanti e specchio della modernità. Partiamo dalla loro sigla, chiaramente un acronimo: sta per Non Fungible Token – token non fungibile – ovvero un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà ed il certificato di autenticità di un bene unico, sia digitale o fisico. Leggi anche › Bitcoin, Libra di Facebook, Blockchain. Cosa sono? Come si comprano? Questi gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili, e questo li differenzia, per esempio, dalle criptovalute, che per loro stesa natura sono “fungibili”. ...

Advertising

Antonella_Soldo : Oggi esce il mio libro 'Mamma mi faccio le canne'. Si tratta di una guida per genitori e figli su come parlare di… - Tg3web : Il covid ha acuito le difficoltà economiche di molte famiglie. Come ogni anno, la Comunità di Sant'Egidio ha realiz… - ame_zav : RT @Thales_Alenia_S: Domani si celebra un giorno speciale ??. Per la prima #GiornataNazionaleDelloSpazio 'entrerete' nelle camere pulite @Th… - elixwallss : sono appena stata bocciata all’esame pratico della patente a1 perché alla FINE della prova di guida dopo aver fatto… - luigideluca_ : RT @FepFreddy: @Cartabiancarai3 @RaiTre Una schifo l'ultima trasmissione vista. Discussione e dibattiti dovrebbero essere la guida. Poi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Una guida Si celebrano i campioni all' "MB FIB Award" "Gran parte del merito va al Consiglio Federale che, dopo aver emanato le linee guida sullo sport delle bocce in sicurezza, con grande coraggio e lungimiranza, dal gennaio 2021 ha programmato una ...

Tablet, come scegliere quello giusto Il tablet come regalo di Natale? Per scegliere il dispositivo, che ha la peculiarità di essere una via di mezzo tra uno smartphone e un vero e proprio computer, può essere utile la guida di altroconsumo.it. Scegliere il tablet adatto alle proprie esigenze non è affatto semplice data la varietà ...

Spagna, dai vescovi una guida per accompagnare minori migranti soli Vatican News Con “Museo per tutti” il Castello Sforzesco diventa inclusivo La rete di luoghi culturali accessibili, ideata con il progetto dall’associazione L’abilità nel 2015, si allarga. Obiettivo favorire l’accessibilità museale e renderla alla portata delle persone con d ...

Vaccinazioni e malori alla guida: la bufala della settimana Malori per il vaccino, incidenti d’auto e patenti sospese. Notizia inquietante, se non fosse una fake news. Leggi tutto l’articolo!

"Gran parte del merito va al Consiglio Federale che, dopo aver emanato le lineesullo sport delle bocce in sicurezza, con grande coraggio e lungimiranza, dal gennaio 2021 ha programmato...Il tablet come regalo di Natale? Per scegliere il dispositivo, che ha la peculiarità di esserevia di mezzo tra uno smartphone e un vero e proprio computer, può essere utile ladi altroconsumo.it. Scegliere il tablet adatto alle proprie esigenze non è affatto semplice data la varietà ...La rete di luoghi culturali accessibili, ideata con il progetto dall’associazione L’abilità nel 2015, si allarga. Obiettivo favorire l’accessibilità museale e renderla alla portata delle persone con d ...Malori per il vaccino, incidenti d’auto e patenti sospese. Notizia inquietante, se non fosse una fake news. Leggi tutto l’articolo!