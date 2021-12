Serie A, gli arbitri della giornata 18: Milan - Napoli a Massa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Davide Massa da Imperia dirigerà il big match della 18giornata di Serie A tra Milan e Napoli . Sono state comunicate questo pomeriggio tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Davideda Imperia dirigerà il big match18diA tra. Sono state comunicate questo pomeriggio tutte le designazioni arbitrali per la prossimadi ...

Advertising

M5S_Europa : La Commissione UE respinge l’idea di un’#Europa dove esistono #lavoratori di serie A e di serie B. I #rider avranno… - EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - nextolovis : Ma non il mio cane che si infila sotto l'albero di Natale perché gli stavo prestando poca attenzione per guardare la serie vita mia - shexutie : @IramaRockstar STO MALE OERCHE HO APOENA FINITO UNA SERIE+ DUE FANCAM CON GLI PSICOLOGI SOTTO ++ TU NO IO NON REGGO - _unsaidemily : RT @makeshiftso: La sofferenza che deve vivere Maupà in ogni serie che fa, gli volete dare una mezza gioia ogni tanto o no -