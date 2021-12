Renault - In Francia più modelli e meno tagli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Renault ha sottoscritto con le principali organizzazioni sindacali l'accordo per il nuovo contratto di lavoro, destinato a sostenere gli obiettivi del piano industriale Renaulution. L'intesa, arrivata al termine di diversi mesi di trattative, sarà valida per il triennio 2022-2024 e ha un titolo emblematico, "Re-Nouveau France 2025", perché punta a dimostrare l'impegno del costruttore nei confronti delle sue attività industriali e di ricerca e sviluppo transalpine, oltre che nei campi della mobilità elettrica, della connettività, dell'idrogeno e della tecnologia digitale. A tal proposito, è stato confermato l'arrivo di nuove produzioni e, soprattutto, una decisa riduzione degli esuberi rispetto a quanto inizialmente delineato dalla direzione aziendale. Le nuove produzioni. L'accordo è infatti destinato a rendere la Francia il centro strategico e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laha sottoscritto con le principali organizzazioni sindacali l'accordo per il nuovo contratto di lavoro, destinato a sostenere gli obiettivi del piano industriale Renaulution. L'intesa, arrivata al termine di diversi mesi di trattative, sarà valida per il triennio 2022-2024 e ha un titolo emblematico, "Re-Nouveau France 2025", perché punta a dimostrare l'impegno del costruttore nei confronti delle sue attività industriali e di ricerca e sviluppo transalpine, oltre che nei campi della mobilità elettrica, della connettività, dell'idrogeno e della tecnologia digitale. A tal proposito, è stato confermato l'arrivo di nuove produzioni e, soprattutto, una decisa riduzione degli esuberi rispetto a quanto inizialmente delineato dalla direzione aziendale. Le nuove produzioni. L'accordo è infatti destinato a rendere lail centro strategico e ...

Ultime Notizie dalla rete : Renault Francia La "Nouvelle Vague" della strategia marketing di Renault ...premi in Francia: tre premi al Grand Prix du Brand Content , oro e bronzo dell' Art Directors Club e bronzo al Grand Prix Stratégies de la Publicité . Il Villaggio Elettrico ha permesso a Renault di ...

Renault lancia in Francia la piattaforma Heycar per l'usato multimarca ... la Francia è il quarto mercato del gruppo heycar. Oltre a Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group, Daimler Mobility e Allianz, anche il gruppo Renault e RCI Bank and Services diventeranno ...

Renault, l’usato sbarca su Heycar in Francia FormulaPassion.it In Francia più modelli e meno tagli La Casa della Losanga ha raggiunto un accordo triennale con i sindacati: confermato l’arrivo di nuove elettriche, ridotti gli esuberi ...

Renault, 1.700 esuberi in Francia. Renault ha siglato una intesa con tre dei quattro principali sindacati rappresentati nei suoi impianti in Francia: l’accordo prevede il taglio di 1.700 posti di lavoro in cambio di forti garanzie su ...

