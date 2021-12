Palermo: falso cieco in bici, con la patente e reddito di cittadinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Era stato visto sfrecciare su una bicicletta elettrica. Con tanto di meraviglia visto che per lo Stato era cieco e come tale percepiva la pensione di invalidità e persino il reddito di cittadinanza. I finanzieri del comando provinciale di Palermo così lo hanno arrestato con l’accusa di essere un falso cieco. L’uomo ha percepito per dieci anni una pensione di Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Era stato visto sfrecciare su unacletta elettrica. Con tanto di meraviglia visto che per lo Stato erae come tale percepiva la pensione di invalidità e persino ildi. I finanzieri del comando provinciale dicosì lo hanno arrestato con l’accusa di essere un. L’uomo ha percepito per dieci anni una pensione di

Advertising

SkyTG24 : #Palermo, falso cieco andava in bici e aveva la patente: arrestato - ilmattinodisici : Palermo: #falsocieco in bici, con la patente e #redditodicittadinanza: Era stato visto sfrecciare su una bicicletta… - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: Falso cieco in bici e con la patente, arrestato a Palermo. Già condannato per truffa, percepiva anche il reddito di citt… - VittorioCurro : RT @Agenzia_Ansa: Falso cieco in bici e con la patente, arrestato a Palermo. Già condannato per truffa, percepiva anche il reddito di citt… - DottorMux : RT @Agenzia_Ansa: Falso cieco in bici e con la patente, arrestato a Palermo. Già condannato per truffa, percepiva anche il reddito di citt… -