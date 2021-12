Napoli, Zielinski e Fabian out: col Milan torna Anguissa dal 1? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In casa Napoli si fa la conta degli infortunati. Zielinski ai box per una tracheite. Contro il Milan torna Anguissa dal 1? Luciano Spalletti fa la conta degli infortunati a centrocampo. Dopo Fabian, fermato da una infiammazione complessa, l’allenatore del Napoli dovrà fare a meno anche di Zielinski contro il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il polacco si tratta di una tracheite che potrebbe tenerlo fuori fino a fine anno. Il tampone è risultato negativo, facendo tirare così un sospiro di sollievo al gruppo azzurro. A San Siro si rivedrà quindi Anguissa dal 1?, guarito dal suo infortunio e già sembrato in palla nello spezzone di partita giocato contro l’Empoli. Inoltre Spalletti spera di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In casasi fa la conta degli infortunati.ai box per una tracheite. Contro ildal 1? Luciano Spalletti fa la conta degli infortunati a centrocampo. Dopo, fermato da una infiammazione complessa, l’allenatore deldovrà fare a meno anche dicontro il. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il polacco si tratta di una tracheite che potrebbe tenerlo fuori fino a fine anno. Il tampone è risultato negativo, facendo tirare così un sospiro di sollievo al gruppo azzurro. A San Siro si rivedrà quindidal 1?, guarito dal suo infortunio e già sembrato in palla nello spezzone di partita giocato contro l’Empoli. Inoltre Spalletti spera di ...

