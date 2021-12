La piccola volpe astuta in onda su Rai 5 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La piccola volpe astuta è l’opera di Leo’ Janàcek che andrà in onda nel mercoledì mattina di RAI 5. Viene proposto questo vero e proprio capolavoro del compositore ceco. Rosalent3 al 1924. La critica ritiene si tratti si una struggente opera in cui i protagonisti sono gli animali, che dialogando tra loro, riescono a capire le parole dell’uomo. Tanto che uomini e animali nell’opera stanno sullo stesso piano. La trama L’opera La piccola volpe astuta narra delle vicende di una giovane volpe che cerca di darsi alla fuga dalla cattura di un guardiacaccia. Simbolicamente parlando la storia si basa sulla fiducia nella natura che viene vista quindi come fonte di vita libera e autentica. La storia storia apre nel bosco dove il guardiacaccia riposare. Dalla ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laè l’opera di Leo’ Janàcek che andrà innel mercoledì mattina di RAI 5. Viene proposto questo vero e proprio capolavoro del compositore ceco. Rosalent3 al 1924. La critica ritiene si tratti si una struggente opera in cui i protagonisti sono gli animali, che dialogando tra loro, riescono a capire le parole dell’uomo. Tanto che uomini e animali nell’opera stanno sullo stesso piano. La trama L’opera Lanarra delle vicende di una giovaneche cerca di darsi alla fuga dalla cattura di un guardiacaccia. Simbolicamente parlando la storia si basa sulla fiducia nella natura che viene vista quindi come fonte di vita libera e autentica. La storia storia apre nel bosco dove il guardiacaccia riposare. Dalla ...

Advertising

Patrizi66164836 : @AngeloSentenza ??????saggia decisione! Un po’ la storia della volpe e l’uva… se non puoi averlo?? dici che non lo vuoi… - StefanoRHongBao : @lu_cos Amico, non è che ti avanza qualche balla di fieno (il cervo), qualche piccola coscia di pollo (la volpe). A… - Nobissad_ : @bricolini volevo da tempo farmi una volpe perché ci sono legata sin da piccola ma mi ero promessa che l’avrei dise… - rosapensierosa : @diceNiNi Piccola volpe. - profluigimarino : RT @AnnalisaVolpin3: Piccola Volpe, dagli occhi dolci... nipotina mia ?????? -