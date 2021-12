Gemma Galgani, guerra con Isabella Ricci: volano stracci! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra Gemma Galgani ed Isabella Ricci non si è mai nascosto l’astio e ancora una volta le due arrivano alle scintille Il percorso al dating show di Maria De Filippi è già finito per Isabella Ricci che con decisione ha scelto di frequentare fuori da Uomini e Donne Fabio Mantovani. In un’intervista a MondoTV24, la dama L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Traednon si è mai nascosto l’astio e ancora una volta le due arrivano alle scintille Il percorso al dating show di Maria De Filippi è già finito perche con decisione ha scelto di frequentare fuori da Uomini e Donne Fabio Mantovani. In un’intervista a MondoTV24, la dama L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Gaia__09 : RT @vivoinunfilm: Ad Andrea Nicole insulti gratuiti mentre a Gemma Galgani e Armando Incarnato tra un po’ stendiamo anche il tappeto rosso… - vivoinunfilm : Ad Andrea Nicole insulti gratuiti mentre a Gemma Galgani e Armando Incarnato tra un po’ stendiamo anche il tappeto rosso #UominieDonne - Gif_di_Tina : #uominiedonne Non io che l'avevo scambiata per Gemma Galgani che si fotografava alla prima di #HouseOfGucci - aslkpoqw9 : Stamattina mi sono svegliata con una reazione allergica sotto gli occhi, non so che prodotto sia stato so solo che… - IsaeChia : #UominieDonne, Isabella Ricci: “Gemma Galgani? Se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli!”. Poi commenta la rot… -