Fisco: Mef, in primi 10 mesi gettito Irpef a 160,4 mld, Iva a 110,1 mld (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Nei primi dieci mesi del 2021 le entrate tributarie erariali ammontano a 377,814 miliardi di euro (+40,446 miliardi di euro, pari a +12,0 per cento). Lo comunica il Mef spiegando che le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 208,077 miliardi di euro (+13,722 miliardi pari a +7,1 per cento) mentre quelle relative alle imposte indirette ammontano a 169,737 miliardi (+26,724 miliardi , +18,7%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 160,404 miliardi (+8,906 miliardi, +5,9%) principalmente per effetto dell'aumento del gettito delle ritenute Irpef (+8,509 miliardi, +6,1%). L'Ires è stata pari a 18,032 miliardi (-1,37 miliardi, -7,1%). Positivi gli andamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché sugli interessi e altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Neidiecidel 2021 le entrate tributarie erariali ammontano a 377,814 miliardi di euro (+40,446 miliardi di euro, pari a +12,0 per cento). Lo comunica il Mef spiegando che le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 208,077 miliardi di euro (+13,722 miliardi pari a +7,1 per cento) mentre quelle relative alle imposte indirette ammontano a 169,737 miliardi (+26,724 miliardi , +18,7%). Tra le imposte dirette, ilsi è attestato a 160,404 miliardi (+8,906 miliardi, +5,9%) principalmente per effetto dell'aumento deldelle ritenute(+8,509 miliardi, +6,1%). L'Ires è stata pari a 18,032 miliardi (-1,37 miliardi, -7,1%). Positivi gli andamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché sugli interessi e altri ...

