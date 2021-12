Ema: sì a richiamo vaccino Janssen due mesi dopo prima dose (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dichiarato oggi che il vaccino di Johnson & Johnson può essere utilizzato per dosi di richiamo almeno due mesi dopo la prima dose nelle persone di età pari o superiore a 18 anni. "La raccomandazione segue i dati che mostrano che una dose di richiamo del vaccino Janssen contro il Covid-19 somministrata almeno 2 mesi dopo la prima dose negli adulti ha comportato un aumento degli anticorpi contro SARS-CoV-2", ha affermato l'Ema in un comunicato stampa. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dichiarato oggi che ildi Johnson & Johnson può essere utilizzato per dosi dialmeno duelanelle persone di età pari o superiore a 18 anni. "La raccomandazione segue i dati che mostrano che unadidelcontro il Covid-19 somministrata almeno 2lanegli adulti ha comportato un aumento degli anticorpi contro SARS-CoV-2", ha affermato l'Ema in un comunicato stampa.

