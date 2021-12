È di Paul McCartney il basso più costoso della storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Venduto lo scorso weekend ad un’asta di beneficienza ilappartenuto a. Un record di incassi per la vendita di uno strumento musicale, 496.100 dollari. Sbaragliato il precedente record per la vendita deldi Bill Wyman. L’asta è stata organizzata dal chitarrista degli U2 “Edge” e dal produttore Bob Ezrin per l’associazione Music Rising. Record di vendita per ildi: 496.100 dollari Le aste riservano sempre grandissime sorprese: cosa non si è capaci di fare pur di accaparrassi un pezzo unico nel suo genere. In un modo o nell’altro, che sia con i Beatles o da solo,è capace di sbaragliare ogni record e raggiungere ogni primato. Anche quando non è lui stesso a far ...