Draghi alla Camera ricorda le vittime di Ravanusa: “Episodi come questi non devono accadere” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

marattin : Oggi alle 16 alla Camera (e in diretta streaming su - fanpage : 'Dobbiamo rafforzare i canali legali di migrazione, perché rappresentano una risorsa, non una minaccia per la nostr… - ItaliaViva : Il Presidente Draghi alla Conferenza Nazionale sulla disabilità: 'Desideri, speranze e aspirazioni delle persone di… - 75simonetta : RT @claudiovelardi: Respinta alla Camera con 9 voti a favore, 9 astenuti e 407 contrari una mozione per escludere gas e nucleare dalla tas… - emded6 : #Draghi #Forciniti #libertà FORCINITI È UNA FURIA CONTRO DRAGHI ALLA CAMERA ? 'NON ESISTONO RICATTI A FIN DI BENE:… -