Ddl disabilità | serve un’azione più coraggiosa | accomodamenti a tutte le categorie fragili

di Annalisa Rosiello E' stato recentemente approvato alla Camera dei Deputati il Ddl delega sulla disabilità che prevede all'art. 1, lettera "o", tra l'altro, la delega a introdurre attraverso uno o più decreti legislativi "misure volte a rimuovere gli ostacoli alla progressione nella carriera professionale delle persone con disabilità, nonché adeguati programmi di formazione continua volti a contrastarne l'emarginazione per intervenuti mutamenti nelle condizioni del mercato del lavoro" e misure volte a "individuare profili professionali riservati a persone con disabilità, definendone i relativi percorsi di formazione, abilitazione e inserimento lavorativo". Si tratta del compito di specificare parte di quelli che sono definiti ragionevoli accomodamenti riguardanti le persone con disabilità, ovvero le ...

