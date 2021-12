Cyberpunk 2077 lancia un incredibile gadget con certificazione su blockchain: che significa? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Già che è un dispositivo in edizione limitata, ne verranno sviluppati solo 700 in tutto il mondo, desta curiosità. Se poi ci si aggiunge che Cyberpunk 2077 lancia il suo gadget con certificazione su blockchain, fa capire che ci si potrebbe imbattere in qualcosa di raro. Da acquistare. Solo 700 copie, in edizione limitata, per il gadget di ispirazione a Cyberpunk 2077 (CD Projeckt Red)C’è un nuovo orologio da polso basato su Cyberpunk 2077 già pre-ordinabile, a patto che non sia esaurito, nato dalla collaborazione fra CD Projeckt Red (una software house polacca impegnata nello sviluppo e nella distribuzione di videogiochi, con sede a Varsavia) con Blonie Watches. Insieme hanno creato ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Già che è un dispositivo in edizione limitata, ne verranno sviluppati solo 700 in tutto il mondo, desta curiosità. Se poi ci si aggiunge cheil suoconsu, fa capire che ci si potrebbe imbattere in qualcosa di raro. Da acquistare. Solo 700 copie, in edizione limitata, per ildi ispirazione a(CD Projeckt Red)C’è un nuovo orologio da polso basato sugià pre-ordinabile, a patto che non sia esaurito, nato dalla collaborazione fra CD Projeckt Red (una software house polacca impegnata nello sviluppo e nella distribuzione di videogiochi, con sede a Varsavia) con Blonie Watches. Insieme hanno creato ...

Advertising

infoitscienza : Cyberpunk 2077, vendite per 17,3 milioni di copie, peccato che l'obiettivo era di 30! - infoitscienza : Cyberpunk 2077 avrebbe venduto 'solo' 17,3 milioni di copie ma le aspettative erano di 30 milioni - DungeonDice : ?? La partita a Cyberpunk 2077 continua sul canale Twitch di DungeonCast TV ( - DungeonDice : ?? DungeonPlay prosegue tra pochi minuti su DungeonCast TV ( - hynerdit : Cyberpunk 2077: Deludono anche le vendite Sembra che non si finisca mai di parlare, sfortunatamente, in negativo d… -