Anche i patrioti usano la rete per sabotare la terza dose (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre il Governo è impegnato nella corsa alla somministrazione delle terze dosi, qualcuno lavora nell'ombra per organizzare campagne di disinformazione sulle dosi booster. Parliamo di una nuova ondata di fake-news che ha messo nel mirino la casa produttrice di vaccini Pfizer. Tutto nasce da un sito "The Conservative Beaver" che ha pubblicato i primi di novembre una storia inventata secondo cui Bourla - amministratore delegato di Pzifer - era stato arrestato dall'FBI a causa della falsificazione dei risultati sul vaccino anti-covid. Cinque giorni dopo, un'altra storia inventata, sosteneva che la moglie di Bourla fosse morta per complicazioni dovute al vaccino Pfizer. Da allora entrambi gli articoli sono stati cancellati e il sito web non è più accessibile. Infatti nel pomeriggio del 24 novembre la testata è andata offline, ma solo quando l'ondata disinformativa si era già propagata ...

