Ricorso alla 4 beta One UI 4.0 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (Di martedì 14 dicembre 2021) I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno ricevuto il primo aggiornamento beta alla One UI 4.0 un mese fa. Come riportato da 'SamMobile', l'azienda sudcoreana ha rilasciato l'upgrade stabile passando per tre release beta. Tuttavia, non si è potuto parlare di un aggiornamento effettivamente stabile per via dei problemi riscontrati dagli utenti, che hanno costretto l'OEM asiatico a sospendere il rilascio. Ora, la società ha rilasciato un altro aggiornamento beta per correggere questi bug. La compagnia ha annunciato tramite il forum Samsung Members di aver iniziato la distribuzione del quarto aggiornamento beta della One UI 4.0 per i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z ...

