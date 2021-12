Rabbia Real per la ripetizione del sorteggio: «È una "vergUefa"» (Di martedì 14 dicembre 2021) ‘E’ una vergUefa’. Così alcuni fonti istituzionali del Real Madrid hanno commentato il clamoroso replay integrale del sorteggio degli ottavi di Champions League. A riferirlo è ‘As’, secondo cui la Rabbia in casa Blancos “è monumentale”. Il Real aveva chiesto alla Uefa di non annullare l’abbinamento con il Benfica uscito nella prima estrazione, in quanto avvenuto prima del ‘pasticcio’ e, quindi, da ritenersi valido. Nel secondo sorteggio, i madrileni hanno pescato il Psg. Sempre il quotidiano riporta che il Real starebbe valutando di rilasciare una dichiarazione istituzionale per voce di Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del club. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) ‘E’ una’. Così alcuni fonti istituzionali delMadrid hanno commentato il clamoroso replay integrale deldegli ottavi di Champions League. A riferirlo è ‘As’, secondo cui lain casa Blancos “è monumentale”. Ilaveva chiesto alla Uefa di non annullare l’abbinamento con il Benfica uscito nella prima estrazione, in quanto avvenuto prima del ‘pasticcio’ e, quindi, da ritenersi valido. Nel secondo, i madrileni hanno pescato il Psg. Sempre il quotidiano riporta che ilstarebbe valutando di rilasciare una dichiarazione istituzionale per voce di Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del club.

