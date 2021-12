Quirinale | Letta | ' apprezzo parole Conte | insieme perché prevalga responsabilità' **

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Ledel presidentesono state di grandee lemolto. Credo cehcercheremo di fare di tuttoun atteggiamento ditra le forze politiche". Così Enricoalla presentazione del libro di Tommaso Greco con Giuseppe. "Chi tenta l'operazione alla Leone non ha capito in che tempo è il nostro Paese, cosa stiamo vivendo e quali sono gli atti diche le forze politiche devono assumersi".

Ma a Palazzo in molti avanzano dubbi: 'Finché c'è Berlusconi candidato, il segretario del Carroccio che cosa si aspetta gli dicano i vari Conte,e Fratoianni?'.
Roma, 14 dic. "Io lo dico più netto che posso: l'elezione di un presidente della Repubblica con 505 voti, modello Leone, sarebbe una grave ferita istituzionale ...
Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Le forze politiche devono dimostrare responsabilità, facendo tutte la scelta migliore per quello che riguarda il Quirinale, quando sarà a a fine gennaio, una scelta in cui ...