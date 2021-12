No Green Pass, si fa presto a dire DuPre (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è appena celebrato il centenario della morte di Ernest Dupré, noto psichiatra francese che scrisse, tra l'altro, “La mitomania. Studio psicologico e medico-legale della menzogna e dell’affabulazione morbosa” possibile che Cacciari, Freccero e Mattei non si siano accorti... Leggi su repubblica (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è appena celebrato il centenario della morte di Ernest Dupré, noto psichiatra francese che scrisse, tra l'altro, “La mitomania. Studio psicologico e medico-legale della menzogna e dell’affabulazione morbosa” possibile che Cacciari, Freccero e Mattei non si siano accorti...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Olanda un uomo vendeva online, a circa 33 euro, un 'kit per infettarsi' con il Covid e poter poi ottenere, una v… - GuidoDeMartini : ?? Il candidato al Nobel Benozzo: LA LIBERTÀ NON È MAI UNA CONCESSIONE ?? ????Professore, perché ha detto NO al Green… - chetempochefa : 'Caro Stato.Tu che hai deciso le regole e io le rispetto. Stavolta però ti chiedo di spiegarmi una cosa perché vogl… - PaolaAngelaVil1 : @Capezzone @LaVeritaWeb Ma come siamo malfidenti. Il Green pass e super green pass è stato introdotto per il bene d… - eurodisgusto : Non vuole esibire il super green pass e getta il caffè addosso alla cameriera -