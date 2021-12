I rossoneri recuperano un attaccante | saranno tre gli assenti contro il Napoli

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan, considerando il big match di domenicail. Pioli ha ricevuto un’ottima notizia dall’infermeria, ossia il recupero di Olivier Giroud. L’francese era indisponibile da 3 settimane, ed è fondamentale la sua presenza per far rifiatare Ibrahimovic. Giroud MilanNon arrivano invece notizie positive dal fronte Leao. Il portoghese, uscito durante l’intervallo di Milan-Salernitana, ha rimediato una leggera lesione al bicipite femorale e dovrebbe tornare soltanto nel 2022. Inoltrealtri due giocatori, ossia Calabria e Rebic, entrambi hanno disputato l’ultima partita in Serie Al’Inter, ormai un mese fa.

La squadra di Inzaghi rimane così incollata ai cugini, che a San Siro vincono 2 - 0 contro la Salernitana (reti di Kessie e Saelemaekers) ecosì la prima posizione in solitaria. ...... che permetterebbe di portarsi momentaneamente a +2 suie a - 1 dal Napoli primo in classifica. Inzaghi rilancia Dumfries al posto dell'infortunato Darmian, in difesa nonDe Vrij ...Il portoghese è ancora alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Il Milan spera di accorciare la lista degli infortunati in vista del big match contro il Napoli di Spalletti ...C’è anche una cattiva notizia: come riportato dal Corriere della Sera, Rafael Leao tornerà direttamente a gennaio 2022: gli esami di ieri hanno confermato una leggera lesione al bicipite femorale che ...