Grande Fratello Vip | Delia | moglie di Alex Belli | sta con Carlo Cuozzo? La ex di lei lo smentisce VIDEO

Quello che sta succedendo fra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e il suo presunto amante Carlo Cuozzo ha del paradossale. La showgirl sudafricana è stata paparazzata durante una cena molto intima con l'amico di Fabrizio Corona, ma la ex di lui ha smentito categoricamente che fosse tutto vero. Sembra che Cuozzo venga ingaggiato appositamente...

mayaparanoia : Un ringraziamento speciale alla playlist del Grande Fratello di questa mattina ???? #solex - Antopleppla : RT @Faby02143334: Alex: i panni sporchi si lavano in famiglia Alfonso: sono tre mesi che li lavate al Grande Fratello IL PELATO SORPRENDE… - fedeeee77255440 : RT @bagnotrash: per me questa scena racchiude il grande fratello vip 6 è tutto racchiuso qui tutto il resto non conta GRAZIE #GFvip https:/… - Massimi66024687 : @Parpiglia Se non ci fosse stata Soleil ed Alex ma il senso di questo Grande fratello dove era? Gli altri sono vera… - ItsLucyEm : Il Grande Fratello che spara in casa Sere Nere di Tiziano Ferro, dopo quello che è successo ieri sera #gfvip -