Formula Uno, test invernali ad Abu Dhabi: il più veloce è De Vries su Mercedes (Di martedì 14 dicembre 2021) Abu Dhabi ha terminato la stagione 2021 e ha aperto, immediatamente, quella successiva. Domenica scorsa, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio degli Emirati Arabi sorpassando all'ultimo giro Lewis Hamilton e laureandosi campione del mondo della categoria più importante delle quattro ruote. Un trionfo spettacolare, culmine di un Mondiale esaltante dall'inizio alla fine. Terminati i sacrosanti festeggiamenti, però, è già tempo di tuffarsi nella nuova stagione: la Formula Uno ha mandato in pista la prima parte dei test invernali con De Vries della Mercedes davanti al gruppo. Formula Uno, test invernali ad Abu Dhabi: ecco cosa è successo È terminata la prima giornata di test

