Elezioni | Renzi | ' D' Elia nulla a che vedere con riformismo | a Roma noi candidiamo Casini'

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Sul collegio vacante di Roma 1 il Pd non ha voluto non solo trovare ma neanche cercare un accordo. Non è un caso che il Pd abbia candidato una propria dirigente che quando noi portavamo il Pd al 41% e facevamo le battaglie riformiste era contro di noi, contro il Pd, da un'altra parte. Tutta un'altra storia, davvero". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "E allora, se il Pd vuole cancellare il riformismo e si affida a persone che con la storia riformista non hanno nulla a che vedere, noi ci candidiamo col nostro simbolo, Italia Viva, e il nostro Valerio Casini, già primo degli eletti a ottobre nella lista Calenda -spiega il leader di Iv-. 'Ma chi ve lo fare di mettere il simbolo?', ci dicono i politici che vivono ...

