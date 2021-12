Clima, Musk: programma SpaceX per rimuovere Co2 dall'atmosfera (Di martedì 14 dicembre 2021) "SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere Co2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati". Lo twitta Elon Musk, aggiungendo in un secondo cinguettio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) "sta iniziando unperCo2e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati". Lo twitta Elon, aggiungendo in un secondo cinguettio ...

