A Natale “Dona un gioco” ad ABIO Napoli per regalare un sorriso ai bambini in ospedale (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In ospedale, da 21 anni si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di Napoli e provincia, i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. Nonostante la lontananza dai reparti, imposta dalla pandemia, le attività dell’associazione non si sono mai fermate. I volontari ABIO hanno continuato a stare vicino ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie anche da lontano con tanti progetti volti a rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. Periodicamente, grazie alla collaborazione con le direzioni sanitarie, ABIO Napoli riesce a far recapitare giocattoli, libri e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, Associazione per il Bambino In, da 21 anni si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali die provincia, ie le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. Nonostante la lontananza dai reparti, imposta dalla pandemia, le attività dell’associazione non si sono mai fermate. I volontarihanno continuato a stare vicino ai, agli adolescenti e alle loro famiglie anche da lontano con tanti progetti volti a rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. Periodicamente, grazie alla collaborazione con le direzioni sanitarie,riesce a far recapitare giocattoli, libri e ...

