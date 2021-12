“Vivi grazie a lui”. Esplosione Ravanusa, intera famiglia scampata alla tragedia: “Saremmo morti in 5” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sono salvati perché fortunatamente a cena fuori. È questo il caso di una famiglia che doveva essere in casa quando c’è stata l’Esplosione a a Ravanusa. A raccontare la vicenda è la donna, mamma di tre bambini: “Pensare che io a quella cena in un ristorante a Mazzarino, un paese qui vicino, neppure volevo andarci. Se mio marito non avesse insistito oggi forse Saremmo tutti morti. Anche i miei tre figli. Non ci voglio pensare”. È scossa e grata la signora Franca, 35 anni, mostrando le foto di come è ridotta quella che una volta era la sua casa. Il loro appartamento a Ravanusa, si trovava proprio di fronte al luogo dell’Esplosione, ma fortunatamente non c’era nessuno al suo interno. La coppia aveva deciso proprio quella sera di uscire e andare a mangiare fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sono salvati perché fortunatamente a cena fuori. È questo il caso di unache doveva essere in casa quando c’è stata l’a a. A raccontare la vicenda è la donna, mamma di tre bambini: “Pensare che io a quella cena in un ristorante a Mazzarino, un paese qui vicino, neppure volevo andarci. Se mio marito non avesse insistito oggi forsetutti. Anche i miei tre figli. Non ci voglio pensare”. È scossa e grata la signora Franca, 35 anni, mostrando le foto di come è ridotta quella che una volta era la sua casa. Il loro appartamento a, si trovava proprio di fronte al luogo dell’, ma fortunatamente non c’era nessuno al suo interno. La coppia aveva deciso proprio quella sera di uscire e andare a mangiare fuori ...

Sette morti, due dispersi, 100 sfollati. La tragedia che cambia la storia di Ravanusa Ci auguriamo che tutti gli altri dispersi possano essere recuperati vivi, anche se perdere una sola ... Un grazie ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori che da ieri sera stanno lavorando senza ...

