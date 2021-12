Van Aert è un fenomeno Pure sulla neve

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Non solo fango e sabbia: Wout Vandomina anche. Nell'inedita e durissima prova di coppa del Mondo di Vermiglio, in Val di Sole, su un percorso che non ha risparmiato cadute nemmeno al ...

Ultime Notizie dalla rete : Van Aert

Non solo fango e sabbia: Wout van Aert domina anche sulla neve. Nell'inedita e durissima prova di coppa del Mondo di Vermiglio, in Val di Sole, su un percorso che non ha risparmiato cadute nemmeno al vincitore, il fenomeno belga ha trionfato. Il ciclocross sulla neve è ufficialmente nato. Il progetto di Val di Sole e Flanders Classics, la società organizzatrice della Coppa del Mondo, ha dato vita a due gare straordinarie. Wout van Aert era il grande favorito, e in maglia di campione nazionale belga ha vinto a dispetto dello sforzo (vincente) di 24 ore prima a Emmen, del viaggio notturno e dell'arrivo nella mattinata. Una straordinaria cornice di pubblico ha esaltato le stelle del ciclocross mondiale a Vermiglio (Trentino) nella prima tappa di Coppa del Mondo disputata su un circuito completamente innevato.