Uomini e Donne | la confessione di Isabella Ricci | “Non mi resta molto tempo”

Una dichiarazione fortissima quella della dama del Trono Over di Uomini e Donne. In studio è calato il silenzio, parole profonde che hanno indotto i presenti ad una lunga riflessione. Isabella Ricci è approdata da poco tra le file del Trono Over ma si è immediatamente distinta per classe ed intelligenza. La dama dosa bene le parole, sa quando farne uso e soprattutto sa quando è il momento di tacere. Si potrebbe attribuire questo saggio comportamento all'età della signora, ma non è un nesso causale così scontato. Tanti cavalieri e tante dame presenti nello studio di Uomini e Donne infatti, talvolta si lasciano trasportare dalle emozioni come se i loro anni non "fossero serviti" a niente. Il passato è esperienza, e l'esperienza insegna, forma, consiglia. O almeno così dovrebbe ...

