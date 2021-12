“Tradizioni e Bollicine” | a Campoli un Natale con le eccellenze sannite

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo l’ottima riuscita della Sagra del Fagiolo, nel mese d’ottobre, la Pro Loco Monte Taburno presenta, che andrà in scena da questo venerdì fino a domenica 19 dicembre, nel centro storico di. Il piccolo borgo sannita, per l’occasione, si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio. L’evento mette al centro quelle che, appunto, sono lenatalizie campolesi e campane con ledel territorio: su tutte, la produzione di spumante di Falanghina e Aglianico; le famose, dunque. Il suggestivo borgo ai piedi del Taburno, che specialmente nel periodo natalizio ricorda un presepe, sarà animato da tre serate ricche di sapori, profumi, prelibatezze per il palato e artigianato di qualità, il ...