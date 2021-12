Tornado Usa | Mayfair rasa al suolo | sale a 93 il bilancio delle vittime

Leggi su ck12

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È salito a 93 il numero dei morti negli Stati Uniti, dopo che una serie disi erano abbattuti tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre nelle zone del Kentucky, Arkansas, Missisippi, Illinois, Missouri e Tennessee. MAYFIELD, KENTUCKY – DECEMBER 12: Homes and business are reduced to rubble after aripped through the area two days prior, on December 12, 2021 in Mayfield, Kentucky. Multiplees touched down in several Midwest states late evening December 10 causing widespread destruction and leaving more than 80 people dead. (Photo by Scott Olson/Getty Images)La situazione emergenziale e tragica è stata ben descritta dalle parole riportate alla CNN dello stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Siamo di fronte a una tragedia inimmaginabile, ancora non sappiamo quante vite sono state perdute, né le reali proporzioni ...