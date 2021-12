Mortal Kombat | il direttore Ed Boon “non è pronto” ad alcun annuncio

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I “giokatori” chiedono un nuovo, ma il “direktor” Edgela le aspettative: il prossimosi farà “ankora” attendere Ci stavamo “kiedendo” quanto ancora potessimo adottare la lettera preferita di, giusto per ironizzare un po’ sulla mancanza di qualsiasia discapito delle speranze dei fan del franchise partorito da Ed. Il co-creatore della serie, contrariamente ai molti rumor che davano il dodicesimo capitolo come una garanzia per i Game Awards, ha dovuto smentire le voci di corridoio. L’opportunità sembrava adatta per un’altra “World Premiere”, ma a quanto pare non c’è nulla da dichiarare… almeno per il momento. Riporteremo qui sotto il tweet dicon annessa traduzione. “Vieni ...