Milan, Ibra punta lo Scudetto. Mercato, due colpi tra difesa e attacco (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime notizie uscite sul Milan nella mattinata odierna, lunedì 13 dicembre 2021, sui quotidiani sportivi in edicola. Comanda Zlatan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ultime notizie uscite sulnella mattinata odierna, lunedì 13 dicembre 2021, sui quotidiani sportivi in edicola. Comanda Zlatan

Advertising

chetempochefa : 'Speriamo che sarà Milan per tutta la vita!' @Ibra_official a #CTCF da @fabfazio sul @acmilan - SkySport : Ibrahimovic presenta il suo libro 'Adrenalina': 'Per me vuol dire tutto, anche scudetto' #SkySport #SerieA… - chetempochefa : 'Il Milan possiamo dire che è tornato ad un livello alto, dove dovrebbe essere.' @Ibra_official e il libro 'Adrena… - IntErZLN : Quindi se vai al Milan sei buono se scegli di andare all'Inter no. Poi però succhiano il cazzo a Ibra che è l'uom… - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Milan, Ibra: 'Segreto per lo scudetto? Dipende da ... -