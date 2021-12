Meloni dovrebbe andare a scuola di patriottismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il prossimo presidente deve essere un patriota” è una di quelle frasi (meglio, uno di quegli slogan) che riescono a lasciare un senso di spiacevole disagio senza un perché evidente. Razionalmente potrebbero filare lisce senza lasciare scorie politiche: vuota retorica tutta significante e zero significato. In fondo, si penserà, è talmente ovvio che un presidente debba essere un patriota che dirlo non può dare nessuno fastidio. Ma il disagio resta e, anzi, si fa più forte. E allora, per capire la stortura di quella frase, bisogna fare un passo indietro e soffermarsi sul alcuni particolari che rendono tutto questo stomachevole per chi sogna una politica sana ed equilibrata. Con quello slogan apparentemente innocente Giorgia Meloni in realtà confessa tutto il suo estremismo interiore: prepolitico, culturale, psicologico. E scatena tutto il populismo di cui può essere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il prossimo presidente deve essere un patriota” è una di quelle frasi (meglio, uno di quegli slogan) che riescono a lasciare un senso di spiacevole disagio senza un perché evidente. Razionalmente potrebbero filare lisce senza lasciare scorie politiche: vuota retorica tutta significante e zero significato. In fondo, si penserà, è talmente ovvio che un presidente debba essere un patriota che dirlo non può dare nessuno fastidio. Ma il disagio resta e, anzi, si fa più forte. E allora, per capire la stortura di quella frase, bisogna fare un passo indietro e soffermarsi sul alcuni particolari che rendono tutto questo stomachevole per chi sogna una politica sana ed equilibrata. Con quello slogan apparentemente innocente Giorgiain realtà confessa tutto il suo estremismo interiore: prepolitico, culturale, psicologico. E scatena tutto il populismo di cui può essere ...

