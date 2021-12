Ex Ilva verso il green, Giorgetti: piano AI realistico ma non semplice (Di martedì 14 dicembre 2021) "Il piano presentato è realistico ma non semplice. Il passaggio all`idrogeno e la gestione e le conseguenze degli aspetti occupazionali hanno bisogno di tempo". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Gincarlo Giorgetti, al termine del tavolo su Acciaierie d'Italia, che ha rilevato gli impianti ex Ilva. Per questo, prosegue il ministro dello Sviluppo economico, e alla luce del fatto che "il quadro delineato è più complicato di quanto ci aspettassimo, serve fiducia e speranza da parte di tutti coloro che oggi siedono a questo tavolo. Il governo farà la sua parte, continuerà a lavorare con spirito costruttivo mettendo ordine in un pacchetto di norme e di strumenti che consentano di gestire la fase di transizione verso il green di un settore strategico quale ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) "Ilpresentato èma non. Il passaggio all`idrogeno e la gestione e le conseguenze degli aspetti occupazionali hanno bisogno di tempo". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Gincarlo, al termine del tavolo su Acciaierie d'Italia, che ha rilevato gli impianti ex. Per questo, prosegue il ministro dello Sviluppo economico, e alla luce del fatto che "il quadro delineato è più complicato di quanto ci aspettassimo, serve fiducia e speranza da parte di tutti coloro che oggi siedono a questo tavolo. Il governo farà la sua parte, continuerà a lavorare con spirito costruttivo mettendo ordine in un pacchetto di norme e di strumenti che consentano di gestire la fase di transizioneildi un settore strategico quale ...

