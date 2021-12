Covid, contagi ancora in aumento a Fiumicino. Montino: “Vaccinatevi, è l’unico modo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fiumicino – “Continua purtroppo la crescita dei casi da coronavirus nel nostro comune, che ha sfondato la soglia mai raggiunta prima dei 400. In totale oggi, secondo i dati della Asl Roma 3, i positivi sono 420, 222 donne e 198 uomini, con un’età media di 39 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Guardando alle località – aggiunge – Isola sacra e Fiumicino detengono il 64% dei casi totali, Fregene il 9% e poi, tutte al 5%, Parco Leonardo, Focene e Aranova. Ricordo a tutti che a partire dalle ore 16 di oggi sarà possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 per i bambini con età minima di 5 anni ed età massima di 11 anni. Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni si utilizzerà l’apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. È ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)– “Continua purtroppo la crescita dei casi da coronavirus nel nostro comune, che ha sfondato la soglia mai raggiunta prima dei 400. In totale oggi, secondo i dati della Asl Roma 3, i positivi sono 420, 222 donne e 198 uomini, con un’età media di 39 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino. “Guardando alle località – aggiunge – Isola sacra edetengono il 64% dei casi totali, Fregene il 9% e poi, tutte al 5%, Parco Leonardo, Focene e Aranova. Ricordo a tutti che a partire dalle ore 16 di oggi sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-19 per i bambini con età minima di 5 anni ed età massima di 11 anni. Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni si utilizzerà l’apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. È ...

