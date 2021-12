Ciclismo | Johnny Carera vigile e trasferito all’ospedale di Cantù

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo scorso 26 novembre il procuratore ciclisticoha subito un grave incidente, che lo ha portato al ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale di Milano, anche se è recentemente statonella struttura Sant’Antonio Abate di. “Se dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno – dice a tuttobiciweb Alex, fratello di– è chiaro che se hanno deciso di trasferirlo al nosocomio diè perché lo si poteva fare.e questo è quello che più conta. I miglioramenti mi sembrano evidenti”. Tuttavia, non è semplice conoscere le condizioni di, ancora in terapia intensiva. “Purtroppo, al momento, anon possiamo andarlo a trovare e di conseguenza ...