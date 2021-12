“Che Dio ci aiuti”, Elena Sofia Ricci lascia lo show (Valeria Fabrizi conferma) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da settimane voci sul possibile addio di Elena Sofia Ricci alla serie Rai Che Dio ci aiuti, si susseguivano incessantemente. E ora, a confermarle, ci ha pensato Valeria Fabrizi, ospite a Domenica In nella puntata del 12 dicembre. L’attrice, al momento concorrente di Ballando con le Stelle e confermata tra i finalisti del talent di ballo, interpreta nella serie tv Suor Costanza; intervistata da Mara Venier, ha dichiarato che Elena Sofia Ricci non prenderà parte alla prossima edizione della celebre serie tv. Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle, Lino Banfi racconta la malattia della moglie Lucia Tutto è cominciato quando Mara Venier ha ... Leggi su diredonna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Da settimane voci sul possibile addio dialla serie Rai Che Dio ci, si susseguivano incessantemente. E ora, arle, ci ha pensato, ospite a Domenica In nella puntata del 12 dicembre. L’attrice, al momento concorrente di Ballando con le Stelle eta tra i finalisti del talent di ballo, interpreta nella serie tv Suor Costanza; intervistata da Mara Venier, ha dichiarato chenon prenderà parte alla prossima edizione della celebre serie tv. Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle, Lino Banfi racconta la malattia della moglie Lucia Tutto è cominciato quando Mara Venier ha ...

