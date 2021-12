Champions League 2021/22, sorteggio ottavi LIVE: Inter e Juve aspettano le rivali (Di lunedì 13 dicembre 2021) In diretta da Nyon il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2021/22: Inter e Juve scoprono le rispettive rivali Terminata la scorsa settimana la fase a gironi, la Champions League 2021/22 si allinea al tabellone degli ottavi di finale con il sorteggio degli accoppiamenti in programma alle ore 12. Nella sede UEFA di Nyon le sedici formazioni rimaste in ballo verranno abbinate con la consueta modalità che opporrà le otto prime classificate alle altrettante seconde. Ancora per questo turno non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione, né squadre che si sono già incontrate nel girone eliminatorio. Elenco prime classificate: Ajax, Bayern Monaco, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) In diretta da Nyon ildeglidi finale della/22:scoprono le rispettiveTerminata la scorsa settimana la fase a gironi, la/22 si allinea al tabellone deglidi finale con ildegli accoppiamenti in programma alle ore 12. Nella sede UEFA di Nyon le sedici formazioni rimaste in ballo verranno abbinate con la consueta modalità che opporrà le otto prime classificate alle altrettante seconde. Ancora per questo turno non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione, né squadre che si sono già incontrate nel girone eliminatorio. Elenco prime classificate: Ajax, Bayern Monaco, ...

