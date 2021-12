Bianca Guaccero, il cambio look stuzzica i follower: “Immensamente bella” – FOTO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Bianca Guaccero non perde occasione di mostrare ai fan le anteprima dei suoi look per la diretta, l’ultimo è afrodisiaco. Che splendore. Bianca Guaccero è una conduttrice molto apprezzata dal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 dicembre 2021)non perde occasione di mostrare ai fan le anteprima dei suoiper la diretta, l’ultimo è afrodisiaco. Che splendore.è una conduttrice molto apprezzata dal… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sandrinaxlife : RT @DettoFattoRai2: È il momento di parlare di una donna che tutti ricordano per l’eleganza innata e la professionalità, l’antidiva che ha… - mandragora_mary : @ziricuccolos @bianca_guaccero Forse stanno formando la Civitillo per sostituirla... - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Una nuova settimana con “Detto Fatto”. Tra gli ospiti di Bianca Guaccero Paolo Giordano, Federico Mocci… - MontiFrancy82 : Una nuova settimana con @DettoFattoRai2 su Rai 2 @bianca_guaccero - SMSNEWSOFFICIAL : Una nuova settimana con @DettoFattoRai2 su Rai 2 @bianca_guaccero -