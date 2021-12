Tra Lulù Selassiè e Manuel esplode l’amore. Bortuzzo commenta: “Appena esci ti sequestro” (Di domenica 12 dicembre 2021) Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano…E’ quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. E se la principessa è stata sempre coerente, sin dal primo momento, dichiarandosi persa del giovane veneto, è l’atleta a lasciarci qualche dubbio. Sinceramente quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 per noi è totalmente inspiegabile, visto quello che era stato l’atteggiamento di Manuel fino a una settimana fa. Cosa che ci porta a pensare molto. E’ possibile che Manuel si fosse fatto influenzare da altre persone, magari anche da persone che dall’esterno lo invitavano a non stare insieme a Lulù e che invece provasse qualcosa per lei? Un po’ complicato ma potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano…E’ quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 tra. E se la principessa è stata sempre coerente, sin dal primo momento, dichiarandosi persa del giovane veneto, è l’atleta a lasciarci qualche dubbio. Sinceramente quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 per noi è totalmente inspiegabile, visto quello che era stato l’atteggiamento difino a una settimana fa. Cosa che ci porta a pensare molto. E’ possibile chesi fosse fatto influenzare da altre persone, magari anche da persone che dall’esterno lo invitavano a non stare insieme ae che invece provasse qualcosa per lei? Un po’ complicato ma potrebbe ...

