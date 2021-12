Serie di tornado devastanti in Usa: decine di vittime crolla un centro Amazon (Di domenica 12 dicembre 2021) Serie di tornado devastanti in Usa, decine di vittime. crolla un centro Amazon. E’ devastante Serie di tornado devastanti in Usa: Si pensa che più di 50 persone, forse 100, siano state uccise dopo una catastrofica escalation di tornado che ha colpito il Kentucky e altri Stati vicini tra la fine di venerdì e l’inizio Leggi su periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021)diin Usa,diun. E’ devastantediin Usa: Si pensa che più di 50 persone, forse 100, siano state uccise dopo una catastrofica escalation diche ha colpito il Kentucky e altri Stati vicini tra la fine di venerdì e l’inizio

