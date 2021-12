Queste due posizioni sessuali sono le più pericolose per gli uomini (Di domenica 12 dicembre 2021) Ebbene sì, esiste una lista di posizioni sessuali pericolose: chi lo avrebbe mai detto? Scopriamo subito quali sono quelle più rischiose per gli uomini! Chi lo avrebbe mai detto che facendo l’amore ci si poteva far male (e fare male per davvero?). Beh forse ce lo avrebbero potuto dire tutte quelle persone che a causa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 12 dicembre 2021) Ebbene sì, esiste una lista di: chi lo avrebbe mai detto? Scopriamo subito qualiquelle più rischiose per gli! Chi lo avrebbe mai detto che facendo l’amore ci si poteva far male (e fare male per davvero?). Beh forse ce lo avrebbero potuto dire tutte quelle persone che a causa L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Greenpeace_ITA : Quasi due terzi della spesa per le missioni militari italiane serve a proteggere le fonti fossili e gli interessi d… - effylifestyle : @nonsonoleggenda Ma che senso hanno tutte queste classifiche e conseguenti sfide servono solo a mettere pressione a… - LauraDoldi_ : RT @dreaminhogvarts: Ma la bellezza di queste due foto? E dell'espressione di Max, sempre con gli occhi chiusi quasi come se fosse solo un… - __kohli__ : mi aggiorna più la madre di Christian io sotto mille treni per queste due @NinniGiulia @AnnamariaGaleo2 - lonelyhe4rtsclu : prima due tipi si sono chiusi in bagno percve senza biglietto e queste hanno aperto la porta -