PS4 Rilasciato PS4’a’Cheater v4 3 470 Final Release Autumn Edition 2021

(Di domenica 12 dicembre 2021) Se non riuscite a finire un gioco su PS4 oppure volete attivare dei trucchi mai visti su GTA V lo sviluppatore xZenithy haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 4.3.470.è un app per Android che permette di attivare trucchi su circa 800 giochi PS4.L’app funziona con Android 5.1 e successivi e compatibile con qualsiasi PC con Emulatore Android tipo Nox. NOTE IMPORTANTI: 1º Questo APK funziona solo per PS4 FW 5.x-7.xx 2º Nel caso in cui aggiorni dalla versione 1, 2 o 3, l’aggiornamento potrebbe non riuscire. Soluzione: disinstallare la vecchia versione dal cellulare/tablet e installare la nuova versione. 3º Puoi usare i caricatori forniti con l’apk (avviando BIN LOADER sulla tua PS4) oppure puoi usare il tuo menu host di exploit personalizzato (sefthost o online) per caricare il caricatore ...

Advertising

Maxximo88 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4 Payload Sender v1.0.3 - CheloRuiz10 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4 Payload Sender v1.0.3 - ErenYeager_93 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4 Payload Sender v1.0.3 - ps4_hacking : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4 Payload Sender v1.0.3 - BiteYourConsole : [Scena PS4] Rilasciato PS4 Payload Sender v1.0.3 -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Eurogamer.it

La prossima settimana verràun nuovo aggiornamento per Assassin's Creed Valhalla che prevede diverse migliorie, ma ad ... PC - dimensione download 78 GB, spazio risparmiato 34 GB- ...... co - lead del gruppo di coproduzione di Scope, hauna dichiarazione riguardo il lavoro ... Il dispositivo Titan 2 che sfrutto per riuscire a far funzionare il mio controllersu PS5 ha ...Abbiamo dovuto attendere quattro lunghi anni, ma finalmente Rebellion Developments ha annunciato il sequel dello sparatutto in prima persona Sniper Elite ...OneShot di Future Cat LLC e DANGEN Entertainment è in arrivo su PlayStation 4 nel corso del 2022 con funzioni esclusive per console.